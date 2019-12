Am meisten leiden die Kranken

Im Oktober gab es Ausstände von umgerechnet 54 Millionen Franken. Von Mai an habe er die Autonomiebehörde täglich mit Anrufen traktiert, sagt der Geschäftsführer des Krankenhauses, der Palästinenser Walid Nammour. «Ich habe sie angefleht, weil ich mein Krankenhaus nicht kollabieren lassen wollte. Aber es war, wie wenn ich mit Honolulu kommuniziert hätte: Es hat sie nicht gekümmert.» Das Krankenhaus sah sich gezwungen, auf günstigere Medikamente umzusteigen. «Ab einem bestimmten Tag hatten wir keine Medikamente mehr», sagt Nammour.

«Wohin sollen denn die Patienten, wenn wir schliessen müssen?»Walid Nammour, Auguste-Viktoria-Spital

Als ein Bekannter einer Journalistin nicht mehr behandelt werden konnte, wurde ein Fernsehbericht ausgestrahlt, der sich rasant verbreitete. Endlich reagierte die Autonomiebehörde in Ramallah und zahlte umgerechnet 12 Millionen Franken. Das Finanzministerium sicherte zu, jeden Monat 5 Millionen Franken zu überweisen.

An sechs Tagen pro Woche kommt auch Enas Huosin Mereb hierher, sie ist 14 Jahre alt. Um neun Uhr muss sie zu Hause in Halhul bei Hebron aufbrechen, um Zeit genug zu haben für die Kontrollen am Checkpoint zwischen dem Westjordanland und Jerusalem. Um elf Uhr muss sie auf der Dialysestation sein. Nach drei Stunden Blutwäsche braucht sie wieder zwei Stunden für den Rückweg.

Das schmächtige Mädchen kann seit zwei Jahren nur an dem einen Tag, an dem sie nicht zur Dialyse muss, am regulären Schulunterricht teilnehmen. So lernt sie allein – und ist in einigen Fächern Klassenbeste. Sie kann sich mühelos auf Englisch unterhalten. Ihr Ziel: Sie will Ärztin werden – wie die Menschen, die ihr helfen.

Auch die Angestellten zittern

Ihre Ärztin Khadra Salami sagt, dass das Mädchen nicht nur eine neue Niere brauche, sondern auch eine Lebertransplantation. «Ihre Mutter ist bereit, eine Niere und einen Teil der Leber zu spenden. Aber wir können die komplizierte Operation nicht vornehmen. Sie wartet jetzt auf eine Nachricht der Palästinensischen Autonomiebehörde, ob sie irgendwo auf der Welt den Eingriff vornehmen.» Meistens begleitet die Mutter das Mädchen ins Krankenhaus, manchmal der Vater oder der Opa. Sie alle brauchen dafür die Genehmigung der israelischen Behörden. Und die muss im Regelfall alle drei Monate erneuert werden.