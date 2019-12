Wo Emmanuel Macron recht hat

Vergleiche oder Metaphern sind immer ein Risiko. Die Nato ist nicht hirntot, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gesagt hat. Die Militärallianz hat sich anlässlich des Treffens zum 70-Jahr-Jubiläum in London durchaus lebendig gezeigt. Es wird gestritten und ausgeteilt. Und am Ende hat man sich, wie so oft in der Geschichte der Allianz, ­zusammengerauft.