Wird er Corbyns Nachfolger?

Johnson will den Austritt in wenigen Wochen erledigt haben, das Brexit-Ministerium auflösen und dann eine «Taskforce Europe» einsetzen, die zuständig sein soll für die Beziehungen zur EU. In seiner Neujahrsansprache erklärte er zwar, jetzt auf die Remainer zugehen zu wollen. Aber der immer wiederholte Slogan «Get Brexit done», und das Versprechen «fantastischer Zeiten» nach dem Austritt war vor allem eine Botschaft an das eigene Lager, an die Leaver.

Ein umgänglicher, nicht sehr charismatischer Mann

Labour-Mann Keir Starmer hingegen ist bis zuletzt Anhänger eines zweiten Referendums über den Brexit gewesen. Das aber lief auch der Linie der Labour-Parteiführung zuwider. Sein Traum – eine zweite Volksabstimmung über den EU-Austritt noch vor einem etwaigen Vollzug desselben – ist nun, nach dem Kantersieg von Boris Johnson und seiner 80-Sitze-Mehrheit im Unterhaus, Geschichte.

Schon im Wahlkampf war Starmer von der Parteispitze, die einen anderen Kurs als der glühende EU-Fan vertrat, wegen seiner klaren Haltung selten eingesetzt worden. Nur einmal dufte er bei einer Veranstaltung mit aufs Podium, als Parteichef Jeremy Corbyn in London ein kritisches Papier des Tory-geführten Finanzministeriums zu den Kosten des Brexit präsentierte. Da passte Starmer ins Programm. Aber er sass, wie ferngesteuert, nur stumm daneben.

Der 57-Jährige hat trotzdem viele Anhänger in der Partei. Er ist ein freundlicher, umgänglicher, kontrollierter, nicht sehr charismatischer Mann, der weiss, was er tut und weiss, was er will. Aber Starmer ist nicht nur Remainer, sondern auch Londoner. Er gilt damit als Teil jener intellektuellen Hauptstadtblase, der von all jenen, die ihre Mandate am 12. Dezember verloren haben, vorgeworfen wird, den englischen Norden und damit klassische Labour-Anhänger zu lange ignoriert und den Verlust vieler traditionell linker Wahlkreise mit verursacht zu haben.

Dass der Unterhaus-Abgeordnete für den Wahlkreis Holborn und St. Pancras gute Chancen haben könnte, den amtierenden Parteichef Jeremy Corbyn zu beerben, hätte im Dezember kaum jemand vorauszusagen gewagt. Corbyn hat zwar zwei Wahlen in Folge als Parteichef verloren und seinen Rückzug nach erfolgter Urwahl für den Frühling angekündigt. Aber es gilt in der Partei und darüber hinaus als ausgemacht, dass eine Frau aus dem linken Lager, unterstützt vom Corbyn-Fanklub Momentum, am besten aus der Arbeiterklasse und aus dem Norden kommend, die nächste Chefin der grössten sozialistischen Partei Europas werden müsse.