«Wir Grönländer sind auch über Dänemark verärgert»

Könnte Trump daneben auch die immer enger werdende Beziehung Grönlands zu China ein Dorn im Auge sein?

Ja, auf jeden Fall. Mit China hatten wir bisher die besseren Kontakte. Grönland exportiert mehr nach China als in die USA, und in unseren Fischfabriken arbeiten weit mehr Chinesen als Amerikaner. Es reisten bisher weitaus mehr grönländische Regierungsdelegationen nach China als in die Vereinigten Staaten. Das mangelnde Interesse der USA an einer Zusammenarbeit hat in der Vergangenheit viele Grönländer sehr frustriert.

Weil die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen den Verkaufsverhandlungen eine Absage erteilte, verzichtet Trump nun auf seinen für Anfang September geplanten Staatsbesuch in Dänemark. Wie finden die Dänen und Grönländer das?

Für Dänemark war es ein Schock. Und wir Grönländer verstehen nicht, warum Trump das gemacht hat. Dennoch hat unser Premierminister Kim Kielsen betont, dass die Absage die Zusammenarbeit mit den USA nicht beeinflussen wird.

Glauben Sie das auch?

Ja, ich glaube, dass das möglich ist. Grönland ist durch seine Lage und seine Nähe zu Russland strategisch nach wie vor sehr wichtig für die Vereinigten Staaten. Es sieht so aus, als würde Trump Grönland stärker für die Verteidigung Nordamerikas und seine Strategie in der Arktis einsetzen wollen. Vor allem für die russischen U-Boote interessiert er sich sehr. Washington braucht zur Überwachung des Nordatlantiks einen starken Stützpunkt in Grönland. Es gibt bereits die Thule Air Base, ein grosses Radarsystem und eine Satellitenstation. Die USA brauchen hier aber auch Flughäfen für ihre Militärflugzeuge, mit denen sie den Nordatlantik und das Meer südlich von Grönland überwachen. Und auch über das Militärische hinaus hat Grönland einiges zu bieten: Bodenschätze, Abenteuertourismus, sauberes Wasser, Energie und vieles mehr.

Und was erhoffen sich die Grönländer von einer Zusammenarbeit mit den USA?

Dass sie uns beim Ausbau der Infrastruktur helfen. Die Vereinigten Staaten haben das ja bereits angeboten. Wir brauchen neue Flughäfen und umfangreiche Massnahmen im Strassenbau. Zudem erhoffen wir uns, dass Washington uns dabei unterstützt, Flugrouten zwischen Grönland und den Vereinigten Staaten zu eröffnen. Da unser Land zu klein ist, um diese kommerziell betreiben zu können, müssen für einen solchen Betrieb öffentliche Zuschüsse bereitgestellt werden. Besonders die Reise auf der Ost-West-Route ist für uns sehr teuer. Die USA dürfen gerne in Grönland investieren und Geschäfte tätigen. Wenn Trump bereit ist, Geld für die Entwicklung Grönlands auszugeben, ist er herzlich willkommen – nur zum Verkauf stehen wir nicht. Eine Unterstützung seitens der USA hätte für uns ausserdem auch den Vorteil, dass wir wirtschaftlich unabhängiger von Dänemark würden.

Hat Trumps Interesse an der Insel somit auch eine neue Debatte über die Unabhängigkeit Grönlands von Dänemark angestossen?

Ja, das ist in der Tat so. Wir denken, dass das neue amerikanische Interesse an Grönland zu einer noch grösseren Unabhängigkeit oder sogar vollständigen Abnabelung von Dänemark beitragen könnte. Nur fragen wir uns: Was will Trump wirklich? Uns Grönländern wäre es sehr recht, wenn Trump darüber mit unserer Regierung und nicht mit Dänemark sprechen würde. Er ist dazu herzlich eingeladen. Wenn Trump nun nicht nach Dänemark reist – vielleicht mag er ja uns die Ehre erweisen. Wir würden uns über seinen Besuch sehr freuen.