Wie ein Fussballer zum Verräter gemacht wird

Ilija Ivic hatte es vermutlich nicht geahnt, dass er mit einem Interview sich selbst und seine Familie in grosse Schwierigkeiten bringen würde. Darin erklärt der 16-jährige Fussballer aus dem serbisch dominierten Dorf Gracanica in Kosovo, er habe ein Aufgebot erhalten, für die kosovarische U-19-Nationalmannschaft zu spielen. Ein Serbe, der sich auf dem grünen Rasen in den Dienst des – laut of­fi­zi­el­ler ser­bi­scher Les­art – nicht existierenden Staates Kosovo stellt? Für die Belgrader Revolverblätter und sogenannte Newsportale war das ein willkommener Anlass, um eine Hetzkampagne zu starten.