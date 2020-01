Wer ergänzt Deutschland und Frankreich?

Durch den Brexit verlässt auch jenes Land die EU, das sich bisher am klarsten für Freihandel eingesetzt und den in Frankreich und Südeuropa verbreiteten Neigungen zum Protektionismus widersetzt hatte. Die Niederlande versuchen seit knapp zwei Jahren, diese Position durch das informelle Netzwerk «Neue Hanse» zu vertreten und kooperieren vor allem in Finanzfragen mit Irland, Finnland, Schweden, Dänemark und den baltischen Staaten.

Die Sache mit der Nato

Auch auf globaler Bühne verringert sich das Gewicht der EU, denn als Atommacht und ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats hat Grossbritannien nicht nur viel Einfluss, sondern auch exzellente Diplomaten sowie einen umfassenderen Blick auf die sich rasant verändernde Welt. Auch militärisch wird die EU noch schwächer: Wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg betont, werden vom 1. Februar an 80 Prozent der Nato-Militärausgaben von Nicht-EU-Mitgliedern übernommen. Auch wenn es berechtigte Hoffnung gibt, dass die Zusammenarbeit in Sicherheits- und Geheimdienstfragen sowie in der Aussenpolitik (etwa beim Atomabkommen mit Iran) weiter eng sein wird, so müssen sich auch in diesen Fragen beide Seiten daran gewöhnen, nicht mehr am selben Tisch zu sitzen.

Andererseits sehnen sich in Brüssel trotz aller Traurigkeit viele danach, dass Klarheit herrscht. Denn nicht nur die dauernden Verhandlungen über den Brexit haben viel Energie gekostet. Über Monate hinweg war Grossbritannien «irgendwie noch dabei, aber in Gedanken woanders», wie ein EU-Diplomat es formuliert. Von Samstag an seien die Dinge endlich geregelt und die EU-27 können sich darauf konzentrieren, sich auf die neue Lage einzustellen und für die Zukunft zu rüsten.