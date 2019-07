Weiteres Rettungsschiff mit Migranten nimmt Kurs auf Italien

«Die italienische Insel ist der am nächsten gelegene europäische Hafen. Dort könnten die Geretteten schliesslich an einen sicheren Ort gebracht werden, denn so verlangt es das internationale Recht», stand in einer am Freitagabend verbreiteten Erklärung der Organisation Sea-Eye. Ein Angebot der libyschen Küstenwache für die Einfahrt im Hafen Sawija wurde abgelehnt. Nach dem Drama um die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete droht damit neuer Streit zwischen Deutschland und Italien.