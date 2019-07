Von der Leyen soll Junckers Nachfolgerin werden

Die neue Kommissionschefin – und promovierte Ärztin – muss aber noch vom EU-Parlament bestätigt werden. Dies soll planmässig Mitte Juli geschehen. Die 60-Jährige wäre die erste Frau an der Spitze der Brüsseler EU-Behörde. Von der Leyen wurde in Brüssel geboren und hat dort bis 1971 die «Europäische Schule» besucht. Sie spricht daher auch fliessend Französisch.

Der belgische Premierminister Charles Michel, ein Liberaler, wird demnach EU-Ratspräsident. Als Aussenbeauftragter haben sich die Staats- und Regierungschefs laut dem Luxemburgischen Premierminister Xavier Bettel auf den spanischen Sozialisten Josep Borrell geeinigt.

Die konservative Französin Christine Lagarde, aktuell Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), ist für den Chefposten der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgesehen.

Auf Empfehlung Macrons und der Osteuropäer

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe von der Leyen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel vorgeschlagen, hiess es von EU-Diplomaten in Brüssel. Unterstützung kam auch aus Osteuropa. Ein Sprecher von Ungarns Regierungschef Viktor Orban schrieb auf Twitter, die vier osteuropäischen Visegrad-Staaten unterstützten von der Leyens Nominierung.

Die Gruppe aus Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei hatte in den vergangenen Tagen erbitterten Widerstand gegen Pläne geleistet, den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten, den Niederländer Frans Timmermans, zum Juncker-Nachfolger zu machen. Auch der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte signalisierte laut einem EU-Mitarbeiter Zustimmung zu von der Leyen.

Lagarde EZB-Chefin

Erste Frau an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main soll die konservative Französin Christine Lagarde werden. Nach ihrer Nominierung verzichtet Lagarde vorerst auf ihren Posten als Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF).