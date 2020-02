Vier mögliche Kanzlerkandidaten der Union

Armin Laschet, 58 Jahre alt, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: Markus Hintzen (Laif)

Als Ministerpräsident des be­völkerungsreichsten deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Parteivorsitzender ist Armin Laschet sozusagen ein natürlicher Kandidat für die Nachfolge an der Spitze der CDU. Der gebürtige Aachener Jurist hat Angela Merkels Ausrichtung der Partei zur Mitte hin im letzten Jahrzehnt stets verteidigt, sei es in der Flüchtlingspolitik oder bei der Frage des Klimaschutzes. Er vertritt den rheinisch-katholischen, christlich-sozialen und gesellschaftspolitisch liberalen Flügel der Partei. Durch seine abwägende Art polarisiert er weniger als seine wahrscheinlichen Rivalen Friedrich Merz und Jens Spahn. Schon früh hat er sich für eine Zusammenarbeit mit den Grünen starkgemacht. Falls die beiden in den Umfragen derzeit stärksten Parteien nach der Bundestagswahl koalieren wollten, wäre er der richtige Kanzler – oder Vizekanzler.