Tod eines Millionärs

Drei Untersuchungen werden losgetreten

Allerdings gibt es starke Zweifel an der offiziellen Darstellung der Vorgänge. Angeblich soll Epstein vor zwei Wochen schon einmal einen Suizidversuch unternommen haben, man fand ihn mit Hämatomen am Hals. Danach wurde er im Gefängnis unter besondere Beobachtung gestellt, um einen Suizid zu verhindern. Dieser Status galt am vergangenen Wochenende aber plötzlich nicht mehr. Weshalb? Zudem sollen Berichten zufolge die Gefängniswachen in der Todesnacht einige ihrer vorgeschriebenen halbstündigen Rundgänge nicht gemacht haben. Warum?

Ob das alles nur Schlamperei war oder ob mehr hinter diesen Versäumnissen steckt – womöglich sogar ein organisierter Mordanschlag? Das sollen nun gleich drei Untersuchungen klären: Zum Tod von Epstein ermitteln das FBI, das Justizministerium und die New Yorker Staatsanwaltschaft. Justizexperten zufolge müsste die Zelle des Millionärs rund um die Uhr per Kamera überwacht worden sein. Sofern das zutrifft, sollte sich also herausfinden lassen, was in der Todesnacht passiert ist.

In rechten Kreisen in Amerika ist der Fall allerdings längst klar: Epstein, so die vorherrschende Ansicht dort, wurde von seinen Freunden aus «der Elite» ermordet, um ihn am Reden zu hindern. Nach dieser Theorie ist Epstein nur der Kopf eines globalen Netzwerks von reichen und mächtigen Männern, die gemeinsam Mädchen missbraucht haben. Um nicht enttarnt zu werden, hätten diese Männer Epstein töten lassen. Ein Name, der in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird: Bill Clinton, der Epstein-Freund und aktenkundige Frauenbegrapscher.

Das mögen wilde Verschwörungstheorien sein. Aber sie werden fleissig umhergereicht. Der konservative Schauspieler Terrence Williams verschickte am Samstagnachmittag einen Tweet, in dem er den Altpräsidenten in Verbindung mit Epsteins Tod brachte: «#JefferyEpstein hatte Infos über Bill Clinton & jetzt ist er tot.» Bis Sonntagmorgen wurde der Tweet fast 60'000 Mal geteilt – unter anderen von Präsident Trump persönlich.