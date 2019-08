Titanic-Werft vor dem Untergang

Unterdessen machte der 1970 voll ausgebrochene Nordirland-Konflikt die Sache nicht leichter. In gewisser Weise wurde hier die Werft am Lagan River von ihrem eigenen sektiererischen Erbe eingeholt. Edward Harland – Presbyterianer, Tory-Abgeordneter und unionistischer Bürgermeister von Belfast – hatte sein Unternehmen immer als Powerhouse des britischen Empire betrachtet. Und als einen Arbeitsplatz für königstreue Landsleute. Harland and Wolff war eine protestantische Bastion.

Noch zu Zeiten des Titanic-Baus, als ein gutes Viertel der Bevölkerung Belfasts irisch-katholisch war, betrug der Anteil der Katholiken an der Harland-and-Wolff-Belegschaft keine acht Prozent. Als Ulsters Protestanten ihre Vorherrschaft vor Ort in Gefahr wähnten, verschärften sich die Spannungen. Katholiken, die es in die Werft schafften, mussten mit Repressalien rechnen. Kaum eine katholische Familie wagte es, sich in den protestantischen Quartieren am Rand der Werft anzusiedeln. Typisch für diese Stimmung war, dass Unionisten nach der Titanic-Katas­trophe das Gerücht verbreiteten, überall im Land hätten Katholiken Freudenfeuer angezündet: So sehr identifizierte sich das protestantische Nordirland mit dem Spitzenprodukt «seiner» Werft, so sehr war es in seinem Selbstbewusstsein getroffen von diesem Verlust.

Die Hallen sind leer

Glaubhaft waren die Gerüchte freilich schon deshalb nicht, weil sich an Bord des gesunkenen Liners viele irische Emigranten befunden hatten. Umgekehrt erzählt man sich in irisch-katholischen Familien noch bis heute, loyalistische Werftarbeiter bei Harland and Wolff hätten in den Rumpf der Titanic knapp über der Wasserlinie die Zahl 390904 eingraviert. Im Spiegelbild einer stillen See liest sich diese Zahlenfolge wie «NO POPE» – kein Papst.

Lang scheint es inzwischen her zu sein, dass die berühmte Werft dazu beitrug, protestantische Vorherrschaft in Irland ebenso wie britische Präsenzauf den Weltmeeren zu sichern. Allein in den zwei Jahrzehnten seit dem Friedensschluss von Belfast, dem sogenannten Karfreitagsabkommen, hat sich viel geändert am River Lagan und in weiten Teilen der Provinz.

Vor allem aber hat der sukzessive Niedergang der Werft alten Spannungen den Sinn und die Spitze genommen. Mit Schiffsreparaturen und ein paar Windturbinenaufträgen hat sich die Werft zuletzt über die Runden gebracht.

Aber nun stehen die Hallen leer und rosten die Ankerwinden vor sich hin. Auch die letzten Arbeiter, die das Gelände besetzt haben, fragen sich, ob sie bald ihre Protestschilder schultern und heimgehen müssen. Die guten Zeiten, die Harland and Wolff einmal weltberühmt gemacht haben, kommen jedenfalls wohl nicht zurück.