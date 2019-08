Täter von Chemnitz zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt

Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag in ihrem Plädoyer eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren für den Angeklagten wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gefordert. Die drei Vertreter der Nebenklage gingen am Donnerstag in ihren Plädoyers über diesen Antrag hinaus und forderten eine Gesamtfreiheitsstrafe von elf Jahren.

Rassistische Übergriffe als Reaktion

In der Folge der Messerattacke war es im vergangenen Jahr in der Stadt zu rassistisch motivierten Übergriffen gekommen, die mehr als das Verbrechen selbst auch auf internationaler Ebene ein Schlaglicht auf Chemnitz warfen. Bilder von rechten Demonstrationen, Aufmärschen von Neonazis und Fussball-Hooligans, von Übergriffen sowie dem Zeigen des Hitlergrusses in zahlreichen Fällen gingen um die Welt.

Der Streit um die Frage, ob es «Hetzjagden» gegeben habe, wurde in Deutschland zur Zerreissprobe für die Grosse Koalition aus Christ- und Sozialdemokraten – und führte letztlich dazu, dass der damalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz (Inlandgeheimdienst), Hans-Georg Maassen, seinen Posten verlor.