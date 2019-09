Stimme der Jugend

Neben seinem Alter kommt Sinkevicius eine weitere Sonderstellung zu: Er steht als Einziger aus von der Leyens Truppe den Grünen nahe. So einfach ist die Sache jedoch nicht: Zwar gehören die beiden EU-Abgeordneten seiner Partei im Europaparlament der Grünen-Fraktion an, doch in gesellschaftspolitischen Fragen ist die Partei konservativ.

Folglich sagt Philippe Lamberts, Co-Fraktionschef der Grünen über Sinkevicius: «Es freut uns, dass er eng mit uns zusammenarbeiten will, aber seine Partei gehört nicht zu den Europäischen Grünen. Die Länder, in denen die Europäischen Grünen an der Regierung beteiligt sind, haben keine grünen Kandidaten geschickt.» Seine Partei sei kein Teil der neuen EU-Kommission, so Lamberts: «Es gibt keine Pflicht, sich jemandem gegenüber loyal zu verhalten, der uns nicht beteiligt.»

In Interviews sagte Sinkevicius, dass er im Europaparlament mit Fragen zu seiner Jugend rechne. Früher sagte er dazu: «Schneller älter zu werden, geht nicht.» Er will sich mit «viel Energie» auf die Befragung vorbereiten, auch wenn er dadurch noch weniger Zeit hat für Litauens zweite Religion: Er ist ein glühender Basketball-Fan.