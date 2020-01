Söder bringt sogar Merkel in Bedrängnis

Das Kabinett müsse «verjüngt und erneuert» werden

Während die grosse Schwester CDU vor der Herausforderung durch die Grünen verzagte, erschien der forsche Bayer auf einmal als modernster und anpassungsfähigster Christdemokrat – und als Mann der Stunde. Auf dem CDU-Parteitag Ende November wurde Söder bejubelt wie kein anderer Redner, nur weil er so eklatant zuversichtlicher, pointierter, selbstbewusster und entspannter auftrat als Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Angela Merkel.

Dass Söder zunehmend Takt und Ton in der Union angibt, zeigte sich vor einigen Tagen, als er Merkel und Kramp-Karrenbauer dazu aufrief, die Regierung umzubilden. Das Kabinett müsse «verjüngt und erneuert» werden, forderte er, nur so könne es neuen Schwung entwickeln. Erst schien es, als ziele Söder nur auf schwache CDU-Minister. Diese Woche liess er aber erkennen, dass er auch bereit ist, seinen alten Rivalen Horst Seehofer sowie den skandalbelasteten Verkehrsminister Andreas Scheuer auszutauschen, um die Erneuerung in Gang zu bringen.

Söder gibt der Berliner Koalition die Schuld, dass die CSU in Bayern derzeit eher schwach dasteht, während ihn selbst laut Umfrage zwei von drei Bayern schätzen. Bis im Sommer müsse sich das ändern, sagte er an die Adresse von Kramp-Karrenbauer und Merkel. Für beide kommt die Forderung aber zur Unzeit.

Und 2021 Kanzler?

Auch die Verteidigungsministerin wünscht sich neuen Schwung in der Regierung, allerdings kann sich die CDU-Chefin einen Putsch gegen die Kanzlerin derzeit nicht leisten. Angesichts ihrer Schwäche wird Söder nun selbst immer offener als möglicher Kanzlerkandidat für 2021 gehandelt. Doch dieser winkt ab. Das Interesse schmeichle ihm, aber er habe in München zu tun. Zudem falle es Bayern bekanntlich schwer, die Deutschen von sich zu überzeugen: Immer wenn ein Bayer Kanzler werden wollte – wie Strauss 1980 oder Edmund Stoiber 2002 –, «entsteht die Sorge, künftig aus dem Hofbräuhaus regiert zu werden».

Die CSU bestimme in Berlin zwar mit, dürfe ihre Macht aber nicht überdehnen, glaubt Söder. Mitbestimmen, wer die Union als Kanzlerkandidat in die Wahlen führe, wolle er dieses Jahr hingegen auf jeden Fall. Weggefährten glauben, der Ministerpräsident möchte erst einmal beweisen, dass er Bayern so erfolgreich in die Zukunft führen kann wie einst sein Mentor Stoiber. Das Kanzleramt könne warten.

Tatsächlich ist es bei Söder wie immer: Dass er nicht Kanzler werden will, gilt jetzt. Ändert sich die Lage, kann sich das durchaus ändern.