So historisch ist Johnsons Wahltriumph

Mit ihrem Wahlsieg knüpfen die Konservativen an ihre Hochphase in den 1980er-Jahren an. Wenn sie den noch offenen Sitz in St Ives holen, wovon die Prognosen ausgehen, würde das Tory-Ergebnis mit dem drittbesten der Nachkriegsgeschichte gleichauf liegen: 365 Sitze im Jahr 1959.

Der Erfolgreichste war Tony Blair

Gegenteilig ist der Trend bei der einst stolzen Arbeiterpartei von Jeremy Corbyn. Bei der jüngsten Parlamentswahl war sie die grosse Verliererin. Mit nur 203 Abgeordneten im künftigen Parlament machte Labour das schlechteste Ergebnis seit 1935. Die letzte sehr erfolgreiche Phase der Sozialdemokraten geht auf die 1990er- und 2000er-Jahre zurück. Labour gewann in dieser Zeit dreimal die Parlamentswahlen: 1997 mit 418 Sitzen, 2001 mit 412 Sitzen sowie 2005 mit 356 Sitzen. Tony Blair war von 1997 bis 2007 Premier von Grossbritannien, ihm folgte für drei Jahre Gordon Brown. Seit 2010 regieren die Tories.