Sie wartet immer noch auf die Antwort von Präsident Macron

Gleichzeitig sagt Ludosky, sie warte immer noch auf die Stellungnahme der Regierung auf ihre Fragen. Zwar hatte sie damals mit ihrem Anliegen Erfolg: Präsident Emmanuel Macron musste seine geplante Preiserhöhung rückgängig machen.

«Die einen haben Probleme mit meiner Hautfarbe. Anderen passt es nicht, dass ich eine Frau bin.»Priscillia Ludosky

Doch darum geht es Ludosky nicht mehr. Sie fordert von der französischen Regierung mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Mitspracherechte für die Bürger und mehr Rechenschaft darüber, was mit den Steuergeldern geschieht. «Die Steuern steigen, aber die Regierung reduziert überall die öffentlichen Leistungen», sagt sie. «Wohin fliesst das Geld?», fragt sie.

Am Samstag ist eine Grosskundgebung der «gilets ­jaunes» geplant. Ansonsten sind die Demonstrationen merklich zurückgegangen. Wo früher Hunderttausende in den Strassen und auf Verkehrskreiseln demonstrierten, sind es heute nur noch kleine Grüppchen. Anwohner hatten keine Lust mehr auf die oft gewalttätigen Samstagsproteste. Ludosky spricht sich klar gegen Gewalt aus, sagt aber auch, dass man Randalierer kaum davon abhalten könne, an den Protesten teilzunehmen.

Angriffe hält sie aus

Auch bestreitet sie nicht, dass es bei den Gelbwesten Rechtsradikale gebe. Untersuchungen zeigten, dass Verschwörungstheorien, oft mit einem antisemitischen Einschlag, bei den «gilets jaunes» besonders populär sind. Sie selber sei in den eigenen Reihen nie rassistisch angefeindet worden. Hass kennt sie aber aus den sozialen Netzwerken. «Die einen haben ein Problem mit meiner Hautfarbe. Anderen passt es nicht, dass ich eine Frau bin», sagt sie. Aber verunsichern lasse sie sich von den Trollen nicht.

Einen Schub für die Bewegung erhofft sie sich von den Kommunalwahlen, die am Sonntag anstehen. Rund 35’000 Städte und Gemeinden wählen neue Bürgermeister. In mehreren Städten kandidieren Anhänger und Sympathisanten der Gelbwesten auf gemischten Listen. Ludosky findet, es sei gerade in den kleinen Dörfern möglich, Bevölkerungsbefragungen einzuführen und die Menschen an den politischen Entscheidungen teilhaben zu lassen. Sie spricht von einem «Laboratorium der Demokratie», inspiriert von der direkten Demokratie der Schweiz.

Neben dem Umbau des politischen Systems beschäftigt sich Priscillia Ludosky auch mit einfacheren Belangen: Sie sucht derzeit einen Job. Alleine von den Vorträgen, die sie hält, demnächst in New York und Argentinien, kann sie nicht leben. Gut möglich, dass sie Frankreich verlassen wird. Ihre Bewerbungen seien erfolglos gewesen, wahrscheinlich würde ihr Name zu stark polarisieren. Aber auch wenn sie ins Ausland ziehen würde, heisst das nicht, dass sie stiller wird: «Ich mache weiter, solange es nötig ist.»