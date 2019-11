Selenski will Putin einen Frieden abtrotzen

Über mangelnde Publicity kann sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski derzeit nicht beklagen: Er und sein Land spielen im Impeachment gegen US-Präsident Donald Trump unfreiwillig eine Hauptrolle. An der Heimatfront nützt das Selenski freilich wenig, im Gegenteil. Dort kämpft er sich praktisch ohne amerikanische Unterstützung in kleinen, mühseligen Schritten Richtung Frieden in der Ostukraine vor.