«Sardinen» stoppen Salvini

Die Emilia-Romagna bleibt eine linke Hochburg. Der amtierende Regionalpräsident Stefano Bonaccini von den Sozialdemokraten gewann deutlich mit 51,4 Prozent gegen Lega-Kandidatin Borgonzoni, die 43,6 Prozent der Stimmen erhielt. Und bei der Wahl um das Regionalparlament etablierten sich die Sozialdemokraten erneut als stärkste Partei (34,6 Prozent) vor der Lega (31,9 Prozent), bei den Europawahlen 2019 war es erstmals umgekehrt gewesen. Das Mitte-links-Bündnis kam schliesslich auf 48 Prozent, das Mitte-rechts-Bündnis auf 45,4 Prozent.

Die Cinque Stelle, die in Rom mitregieren, traten mit einer eigenen Liste und einem eigenen Spitzenkandidaten an. Sie erlebten ein Debakel. Die einst erfolgreiche Antisystembewegung ist, wie schon in anderen Regionen, zur Kleinpartei mit knapp 5 Prozent geschrumpft. Angesichts des drohenden Desasters war Aussenminister Luigi Di Maio letzte Woche vom Posten als Parteichef der Cinque Stelle zurückgetreten.

Hohe Wahlbeteiligung dank «Sardinen»-Effekt

Entscheidend für den Wahlsieg der Sozialdemokraten war Spitzenkandidat Bonaccini, der als Regionalpräsident einen guten Leistungsausweis vorzuzeigen hat. Die Emilia-Romagna gehört zu den wirtschaftsstärksten Regionen Italiens, das öffentliche Leben funktioniert besser als in den meisten anderen Landesteilen. Bonaccini, der seit sechs Jahren regiert, steht für Kontinuität. Eine grosse Rolle für den Erfolg der Sozialdemokraten spielte allerdings auch die hohe Wahlbeteiligung von 67,7 Prozent, bei den letzten Regionalwahlen von 2014 lag diese bei 37,8 Prozent.

Die deutlich höhere Wahlbeteiligung am Sonntag ist das Resultat der Mobilisierung durch das «Volk der Sardinen». Die im November von jungen Leuten gegründete Anti-Salvini-Bewegung bekam im Lauf des Wahlkampfs grossen Zulauf (zum Bericht). Am vorletzten Sonntag versammelten sich rund 40’000 Menschen in Bologna, um gegen den möglichen Rechtsrutsch bei der Regionalwahl mobil zu machen. Überall in der Emilia-Romagna gingen die «Sardinen» auf die Strassen. Auf sympathische Weise setzten sie ein Zeichen gegen Nationalismus und Rassismus und veranlassten sehr viele Leute, an die Urne zu gehen, um einen Sieg der Lega zu verhindern. Nicola Zingaretti, Chef der Sozialdemokraten Italiens, sprach «ein riesiges Danke an die Sardinen» aus.

Die Regionalwahlen in der Emilia-Romagna galten als wichtiger Test für die Regierung in Rom, die erst seit letztem September im Amt ist. Ein Wahlsieg der Lega hätte die Regierung von Giuseppe Conte in eine schwere Krise gestürzt, die sie wohl nicht überlebt hätte. Die Regierung in Rom kann nun aufatmen und weiterregieren. Kaum jemand glaubt aber, dass sie bis zum Ende der Legislatur im Frühjahr 2023 durchhält.