Russisches U-Boot auf geheimer Mission

Darstellung des U-Boots AS-12 von H. I. Sutton. Quelle: Covert Shores/hisutton.com

Wichtige Datenkabel im Visier

Mit dem U-Boot seien besondere Missionen am Meeresgrund möglich, erklärt Michael Kofman vom Naval Research Center in Arlington (USA) im Gespräch mit dem «Spiegel». Die AS-12 könne andere havarierte U-Boote bergen, Teile von abgestürzten Flugzeugen oder Satelliten am Meeresgrund einsammeln. Aber auch speziellere Missionen seien möglich, etwa das Sammeln von Informationen am Meeresboden oder der Aufbau von Abhörsensoren oder Ähnlichem.

Befürchtet wird dabei auch, dass Russland sich mit einem solchen U-Boot an den Glasfaserkabeln zu schaffen macht, welche am Ozeanboden zwischen Europa und Nordamerika verlegt sind. Nicht nur Spionage ist dabei eine Gefahr, sondern auch, dass die Kabel gekappt werden und so ein milliardenschwerer Schaden entsteht, da der grösste Teil des Datenverkehrs zwischen den Kontinenten über diese Kabel läuft.

Nato: Russland hat in U-Boote investiert

Die Nato beobachtet seit längerem, dass sich russische U-Boote in Gebieten aufhalten, in denen die Glasfaserkabel verlaufen. Russland interessiere sich ganz offensichtlich für diese Infrastruktur, sagte U-Boot-Kommandeur Andrew Lennon der «Washington Post». Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist über die russischen Aktivitäten besorgt. Diese seien auf dem höchsten Niveau seit dem Kalten Krieg, sagte er im Dezember 2017 in einem Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Russland habe in seine Marine und insbesondere die U-Boot-Flotte investiert. Die Nato habe in diesem Bereich mittlerweile Defizite. «Wir haben weniger geübt und Fertigkeiten eingebüsst», sagte Stoltenberg.

Russland hat hingegen seine Präsenz in der Arktis in der Hoffnung ausgebaut, dort führende Wirtschafts- und Militärmacht zu werden. Mehrere Militärstützpunke, die nach dem Ende der Sowjetunion aufgegeben worden waren, wurden wiedereröffnet. Der Klimawandel lässt das Packeis schmelzen und öffnet so neue Handelsrouten zwischen Asien und Europa.