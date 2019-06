Rom manövriert sich in eine totale Isolation

Die Lega hat es offenbar im Stillen auch noch einmal mit der polnischen PiS versucht. Doch die Partei kann sich schlecht mit Politikern zusammentun, die offen mit Wladimir Putin sympathisieren, wie das Salvini und Le Pen tun. Ein Nein gab es auch vom «Forum für Demokratie» von Thierry Baudet, dem holländischen Rechtspopulisten. Dessen drei Abgeordnete schliessen sich der Gruppe «Europäische Konservative und Reformer» an, genauso wie die drei Entsandten von der spanischen Partei Vox.

Eine Absage gab es auch von Nigel Farage, der mit seiner Brexit Party Wahlsieger in Grossbritannien wurde. Die scheidet zwar aus, sobald die Briten die EU verlassen. Eine Zusage wäre Salvini dennoch ganz genehm gewesen, für das Duell mit den Grünen.

Schwache Freunde

Farage sass in der vergangenen Legislatur in derselben Fraktion wie die Cinque Stelle, zusammen mit einer Reihe kleinerer Rechtsparteien aus dem östlichen Europa. Doch bleibt er auch da für die kurze Zeit? Für die Fünf Sterne entscheidet sich gerade alles. Vor den Wahlen war ihr «Capo politico» und Vizepremier durch Europa getourt, um neue Alliierte zu finden. Er traf sich in Frankreich mit Vertretern der Gelbwesten und mit polnischen, finnischen, kroatischen Rechtsextremen. Er sagte gerne, man werde dann bald das «Zünglein an der Waage» sein.

Die meisten neuen Freunde gewannen keinen einzigen Sitz, und die Cinque Stelle stellen nur noch 14 Abgeordnete. Es besteht jetzt die greifbare Gefahr, dass die stärkste Partei im italienischen Parlament in Europa keine Fraktion findet, die sie aufnehmen möchte. Die Grünen, mit denen sie einige Kämpfe verbindet? Haben brüsk abgesagt. Die Liberalen? Hat man vor einigen Jahren schon einmal umgarnt, ohne Erfolg. Die grossen Bündnisse der Sozialdemokraten und Bürgerlichen? Passt nun wirklich nicht zusammen. So droht den Sternen, dass sie am Ende in der Gruppe der Fraktionslosen enden. Ohne Subventionen für Büros und Mitarbeiter. Ohne Stimme im europäischen Konzert.