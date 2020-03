Rechtsradikale Attacken auf Flüchtlingshelfer auf Lesbos

Viele Flüchtlingshelfer seien der Aufforderung ihrer Organisationen bereits gefolgt, sagte Herman. Dies gelte auch für alle sechs Mitarbeiter seiner Organisation. Die Gewalt gegen die Flüchtlingshelfer gehe von «faschistischen» Banden aus, sagte Herman weiter. Schlägertrupps hätten etwa Strassenblockaden auf der Insel errichtet und die Helfer in ihren Autos bedroht.

Die Besatzung des Schiffs «Mare Liberum», das vor der ägäischen Küste Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, wurde am Montagabend nach eigenen Angaben von einer «Faschistenbande» attackiert. Die Angreifer hätten geschrien, der Besatzung gedroht und «Benzin auf das Schiffsdeck» der «Mare Liberum» geschüttet, schrieb der gleichnamige Verein im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Our crew was attacked by a mob of fascists while the #MARELIBERUM was docked in Skala Loutron, #Lesvos. They shouted, threatened us & poured gasoline on our deck! Our crew saw themselves forced to leave & is now anchoring offshore. We'll stay & continue monitoring!#refugeesGrpic.twitter.com/DBXQtvj5Ci

— Mare Liberum e.V. (@teammareliberum) March 2, 2020