Rauch vor EU-Gipfel: Aktivisten besetzen Gebäude

Greenpeace-Aktivisten haben am Donnerstag in der Früh das Europa-Gebäude des EU-Gipfels besetzt. Mehr als zwei Dutzend Umweltschützer erkletterten die Fassade des Gebäudes in Brüssel.

Sie entrollten ein Banner mit der Aufschrift «Klima-Notstand» und weitere mit Flammen. Danach blieben die Aktivisten auf der Fassade. Diese Greenpeace-Aktion könnte Konsequenzen für das EU-Gipfeltreffen haben. Ein Vertreter des EU-Rates sagte, das am Nachmittag beginnende Treffen werde in ein Nebengebäude verlegt, wenn die Besetzung anhalte.