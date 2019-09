Radikalität schadet der AfD bisher nicht

Wird im deutschen Osten gewählt, kann die Alternative für Deutschland (AfD) mit mindestens einem Fünftel der Stimmen rechnen – doppelt so viel wie im Westen. Das war 2016, nach der Flüchtlingskrise, in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern so, und nun diesen Sonntag in Sachsen und Brandenburg. Die AfD erreicht mit den jüngsten Erfolgen eine neue Stufe in ihrer Entwicklung: Sie hat die Hülle einer reinen Protestpartei abgestreift und sich zumindest im Osten als neue Volkspartei etabliert.