Pflaumenschnaps hilft doch nicht gegen Corona

Serbien: Die Sprücheklopfer verstummen

Sorglosigkeit ist häufig ein Markenzeichen der Sprücheklopfer. Das Coronavirus, so liess der serbische Staatschef Aleksandar Vucic Anfang März in Belgrad durchblicken, sei harmlos. Er lobte die Vorzüge des serbischen Pflaumenschnapses, damit könne man eigentlich alle Viren killen. Das sei ein Grund mehr, um täglich ein Gläschen zu trinken, so der Präsident. Man dürfe das Volk nicht mit Sensationsmeldungen einschüchtern, das öffentliche Leben müsse weitergehen, die für Ende April geplanten Parlamentswahlen fänden statt, und Stechmücken würden viel mehr Menschen umbringen als das Coronavirus.