Nun droht der Zerfall des Vereinigten Königreichs

Johnsons Kalkül ist damit aufgegangen. Seine Konservative Partei verfügt nun über eine klare Mehrheit im Parlament. Er sprach denn auch von einer «historischen Wahl» und versprach: «Wir werden den Brexit pünktlich zum 31. Januar vollenden, kein Wenn, kein Aber und kein Vielleicht.»

Mit dem Wahlkampfslogan «Get Brexit Done» hatte der Premier die Stimmung im Land offensichtlich gut getroffen. Dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum hat Johnson die Chance, sein Mantra in die Tat umzusetzen. Doch nach dem EU-Austritt kommt bereits die nächste Deadline: Johnson will bis Ende 2020 ein Freihandelsabkommen mit Brüssel erreichen. Eine mögliche Verlängerung der Übergangsphase, in der sich für Bürger und Unternehmen de facto nichts ändert, hat er ausgeschlossen.