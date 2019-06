Monster der Meere rammt Juwel

Am Sonntagmorgen um 8.34 Uhr hat sich im Canale della Giudecca das Kreuzfahrtschiff MSC Opera, 275 Meter lang, 32 Meter breit, 54 Meter hoch, einfach selbstständig gemacht. Warum genau, ist noch nicht klar. Die Rede ist von einem «Black-out». Die beiden Schleppkähne, die es zum Fährterminal Marittima bringen sollten, versuchten mit aller Macht, es zu bremsen. Aber die MSC Opera beschleunigte und prallte ungebremst in die River Countess – ein Flussboot, auf dem die Passagiere, mehr als 100, gerade frühstückten. Laute Sirenen warnten sie. Manche sprangen ins Wasser, andere konnten sich an Land retten.

25 Millionen Touristen

Fünf Personen wurden verletzt. Auf Handyvideos hört man Menschen in Panik, während hinter ihnen das Ungetüm sich der Mole nähert und einfach nicht wendet, auch in letzter Sekunde nicht. Das Monster mit dem schönen Namen, wie aus dem Massstab gefallen, verlor die Kontrolle. Ein Wunder, dass der Unfall nicht schlimmer endete.

Die italienischen Medien sind dennoch voll, vor allem mit Polemik. Es kommt nämlich so viel zusammen, was nicht gut läuft, im Grossen und im Kleinen, dass es wieder einmal Zeit ist für eine grundsätzliche Debatte. Vielleicht reicht es diesmal sogar für die Verbannung der Kreuzer aus der Lagune – oder wenigstens aus dem Becken von San Marco und dem Kanal der Giudecca.

Die schönen Städte Italiens verkommen zu Disneylands, und Venedig ist eine groteske Karikatur des Phänomens.

Verhandelt wird der Umgang Italiens mit den Touristenströmen in seinen Kunststädten Venedig, Florenz und Rom. Die schöpft man gerne ab, sie sind ein Wirtschaftsfaktor. Doch man wird ihrer nicht Herr. Die schönen Städte verkommen zu Disneylands, ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Besucher, während sich die Einheimischen darin nicht mehr zu Hause fühlen.

Venedig ist das Paradebeispiel dafür, eine Karikatur. Mehr als 25 Millionen Touristen kommen jedes Jahr in die kleine Stadt. Dazu gehörten letztes Jahr auch 1,56 Millionen Passagiere von insgesamt 2000 Kreuzfahrtschiffen. Sie steigen kurz aus, flanieren ein bisschen, essen was und hinterlassen dann, wenn sie wieder an Bord gehen, einen Haufen Abfall in Venedig. Man kann ja keinem Menschen verdenken, wenn er dieses Juwel in seinem delikaten Ökosystem einmal im Leben sehen will. Aber so?