Matteo Salvini kündigt Misstrauensantrag an

Erklärt der Senat Conte sein Misstrauen, muss die Abgeordnetenkammer nicht mehr über das Misstrauensvotum abstimmen – die seit 14 Monaten bestehende Regierung aus Salvinis Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung von Vizeregierungschef Luigi Di Maio ist dann beendet.

Die italienische Nachrichtenagentur AGI hatte berichtet, der Senat könne am 20. August zusammentreten, um den Verlust der Regierungsmehrheit festzustellen. Das Parlament könne dann binnen weniger Tage aufgelöst werden. Neuwahlen müssten laut Verfassung in einer Frist von bis zu 70 Tagen stattfinden.

Mit der Forderung nach Neuwahlen hatte Salvini, der auch Innenminister ist, die Regierung am Donnerstag in eine schwere Krise gestürzt. Bei einem Auftritt in Termoli bekräftigte Salvini, dass er Neuwahlen «so schnell wie möglich» wolle. Medienberichten zufolge würde die Lega einen Wahltermin in der zweiten Oktoberhälfte bevorzugen.

Parlament in der Sommerpause

Schon kurz nachdem er die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung für gescheitert erklärt hatte, ging Salvini in den Wahlkampfmodus über. Vor Anhängern in Pescara versprach er Steuersenkungen. Die Parlamentarier rief er dazu auf, «ihren Hintern hochzukriegen und nach Rom zurückzukehren». Das Parlament befindet sich derzeit in der Sommerpause und sollte seine Arbeit eigentlich erst im September wieder aufnehmen.

Die Krise zwischen den Koalitionspartnern hatte sich seit längerem abgezeichnet. Den Ausschlag gab nun die letzte Abstimmung im Parlament vor der Sommerpause am Mittwoch. Dabei votierte die Fünf-Sterne-Bewegung gegen ein milliardenschweres Bahnprojekt zwischen dem französischen Lyon und der norditalienischen Stadt Turin, das von der Lega unterstützt wurde.