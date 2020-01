Kurz und Kogler wollen zwei Welten zusammenführen

Grüne in Erklärungsnot

Das klingt sehr stark nach einer sehr sachlichen Zweckbeziehung, und die erfordert viel Detailarbeit. 326 klein bedruckte Seiten umfasst das nun vorgelegte Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre. Die frühere ÖVP-FPÖ-Regierung hatte sich 2017 noch mit schlanken 180 Seiten begnügt. Doch damals waren sich die beiden Parteien in den meisten Punkten sowieso einig, während ÖVP und Grüne enorm viele Gegensätze zu überwinden hatten. Brocken wegschaffen und Brücken bauen war deshalb auch das Mantra in den Verhandlungen seit der Wahl vom 29. September gewesen, aus der die ÖVP mit 37,5 und die Grünen mit 13,9 Prozent hervorgegangen waren.

Dass dabei peinigende Lasten zu schultern sind, liegt in der Natur der Sache. Kompromisse tun weh – und in eine gewisse Erklärungsnot geraten nun erst einmal die Grünen. Denn die müssen vor ihrem Eintritt in die Regierung das Koalitionsabkommen mit der ÖVP noch am Samstag in Salzburg von den knapp 300 Delegierten eines Bundeskongresses absegnen lassen. Ernsthaft erwartet allerdings niemand, dass die Basis ihren Parteichef Kogler im Regen stehen lässt. Schliesslich ist ihm die Partei zu grossem Dank verpflichtet. Nachdem die Grünen nach vielen inneren Querelen 2017 aus dem Parlament geflogen waren, hat Kogler sie übernommen und pragmatisch ausgerichtet – und er ist damit enorm erfolgreich gewesen. Sein Koalitionsprojekt mit den Konservativen sieht er ausdrücklich als «Vorbild für Europa».

Doch an Kompromisse, die fürs Mitregieren nötig sind, müssen sich die Grünen wohl erst einmal gewöhnen. «Das mag da oder dort schmerzlich sein für den einen oder anderen», erklärt Kogler. Für die Grünen geht es in den kommenden fünf Jahren vor allem um ein Umsteuern in der Klimapolitik. «Österreich soll zum europäischen und inter­nationalen Vorreiter in der Klimapolitik werden», kündigt der Grünen-Chef an. Im Klima-Kapitel, auf das sich beide Seiten geeinigt haben, steht zwar explizit nichts von einer CO 2 -Steuer, aber der CO 2 -Verbrauch soll teurer werden, unter anderem mit einer Flugticketabgabe in Höhe von zwölf Euro sowie einer «Ökologisierung» der Pendlerpauschale und der LKW-Maut. Vorgabe: Wer viel ausstösst, zahlt mehr. Bis 2030 soll der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen kommen, bis 2040 will Österreich klimaneutral sein. Milliarden sollen in den ­öffentlichen Verkehr investiert werden. Für den Verbraucher wird ein preisgünstiges «Österreich-Ticket» geschaffen.

Kurz spricht vom «Besten aus beiden Welten», Kogler von der «Versöhnung von Ökologie und Ökonomie».

Auf der Habenseite verbuchen die Grünen auch ein Transparenzpaket, das unter anderem dem Amtsgeheimnis ein Ende setzen soll. «Wir wollen keine gläsernen Bürger, wir wollen einen gläsernen Staat», heisst es dazu im Regierungsprogramm. Der Rechnungshof bekommt bei den Parteifinanzen künftig ­wirksame Kontrollbefugnisse. Das Thema war in den Fokus gerückt durch das Ibiza-Video, in dem der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache über Parteispenden «am Rechnungshof vorbei» schwadronierte.