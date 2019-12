Dänemark erstellt «Ghetto-Liste»

Dänemarks Sozialdemokraten hatten im vergangenen Jahr, damals noch in der Opposition, für den «Ghetto-Plan» gestimmt, aus dem dann das neue Gesetz hervorging. Nach der Machtübernahme der Sozialdemokraten im Juni hatte der neue Wohnungsbauminister Dybvad dann in einem Interview erklärt, er befürworte die Integrationsmassnahmen, wolle aber den Begriff «Ghetto» nicht mehr benutzen, da er historisch vorbelastet sei, sowohl durch die jüdischen Ghettos der Nazizeit als auch durch die Darstellung als Nester der Gewalt in den amerikanischen Städten der US-Fernsehserien. Sowohl sein Ministerium als auch die dänischen Medien sprechen allerdings weiter von «Ghettos» und der «Ghetto-Liste».

Brief an den Minister

Jugendliche des auch in diesem Jahr erneut zum Ghetto erklärten Wohngebiets Tingbjerg bei Kopenhagen forderten vergangene Woche in einem von der Zeitung «Politiken» veröffentlichten offenen Brief an den Minister, die Liste abzuschaffen, die sie als «Bürger zweiter Klasse» abstemple. Wenn Zusammenhalt und Integration das Ziel seien, heisst es, dann mache die Ghetto-Liste das Gegenteil: «Sie errichtet eine Mauer zwischen ‹uns› und ‹euch›. Sie identifiziert uns als Problem, als die, die in einem ‹schwarzen Loch› leben. Aber während wir verzweifelt versuchen, herauszuklettern, sind Sie es, die das Loch ständig tiefer graben.»

Es gehe am Ende nicht darum, Stadtteile wie Tingbjerg von der Ghetto-Liste herunterzuholen, antwortete Minister Dybvad am Wochenende per Interview. Es gehe vielmehr darum, «etwas für Tingbjerg zu tun».