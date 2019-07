Klein, zierlich, mit schwerem Gepäck

In den Sitzungssälen von Nato und EU hat ihr das geholfen. «Sie trägt immer gut vor», sagt einer, der oft mit im Saal sitzt. Wer von der Leyen nach den zu niedrigen deutschen Verteidigungsausgaben fragt, bekommt einen Vortrag über ein Budget, das zwischen 2014 und 2019 um 50 Prozent gestiegen ist. Das ist von der Leyen, die Europa-Frau.

Aber die deutsche Verteidigungsministerin? Die auf dem Deck des Segelschulschiffs Gorch Fock stand und dann nicht einmal wusste, wo vorne ist? Ursula von der Leyen – das ist doch die von der Truppe, bei der so sehr viel nicht funktioniert?

Von der Leyens Problem

Es geht darum, was in einem Sitzungssaal des Bundestages verhandelt wird. Immer donnerstags tagt ein Untersuchungsausschuss, der sich mit Auftragsvergaben an Externe im Verteidigungsministerium befasst. Die Frage ist, wie sauber in dem Haus mit einem 40-Milliarden-Budget gearbeitet wurde. Haben Generäle und Beamte privat befreundeten Unternehmensberatern Aufträge in Millionenhöhe zugeschanzt? Zahlreiche Verträge sollen rechtswidrig abgeschlossen worden sein. Die Ministerin sieht sich in regelmässigen Abständen von Oppositionspolitikern mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Deshalb reist sie nun mit sehr schwerem Gepäck.

Als die Christdemokratin Ende 2013 das Amt übernahm, machte sie es wie immer, wenn sie irgendwo neu anfing. Sie wollte den grossen politischen Aufschlag. Nach Jahren des Sparens wollte sie die Bundeswehr wieder wachsen lassen. Von der Leyen war aus ihren früheren Jobs angetan vom Sachverstand externer Berater. Sie holte 2014 eine McKinsey-Managerin als Rüstungsstaatssekretärin zu sich. Alles sollte schneller, besser, digitaler werden. Die Truppe: grösser, moderner.

Die Unternehmensberater rückten an, machten sich im Ministerium breit. Führten sich auf wie die neuen Chefs. Die besonders geschäftstüchtigen waren schnell per Du mit den Generälen, man traf sich bei privaten Tauffeiern, fuhr gemeinsam in den Familienurlaub. Die Spur der Versäumnisse führt bis an die Spitze des Hauses. Aber der Beweis, der von der Leyen in Not bringen würde, ist (noch) nicht geliefert worden.

Zu Ministertagungen reisen andere in letzter Minute an. Von der Leyen kommt einen Tag früher, bereitet sich vor, führt Gespräche.

Nichts davon aber hat eine Rolle gespielt, jetzt, in den wilden Tagen von Brüssel, als erst der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans Kommissionspräsident werden sollte und dann wieder auf keinen Fall.

Konkret wird die Option «Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen» am Montag, um kurz vor der Mittagszeit. Im Europa-Gebäude, wo die Staats- und Regierungschefs tagen, wird es chaotisch. Nach einer durchwachten Nach steht nur eines fest: Der Pakt zwischen Ungarn, Polen, Tschechien, der Slowakei sowie Italien hält, sie wollen Timmermans auf jeden Fall als Nachfolger von Jean-Claude Juncker verhindern. Der Sozialdemokrat war Spitzenkandidat, weshalb er im Europaparlament eine Mehrheit kriegen sollte. Angela Merkel war dafür, und sein Okay gab auch Emmanuel Macron. Aber der fragte nun plötzlich in die Runde, warum nicht von der Leyen die EU-Kommission anführen sollte. Eine Frau und Christdemokratin, das finden viele interessant.