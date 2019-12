Johnson hat sein Land noch tiefer gespalten

Was Johnsons Charisma betrifft, lag offensichtlich Andrew Roberts richtig. Der alte und neue Premier hat mit seinem triumphalen Wahlsieg Grossbritanniens politische Lähmung beendet. Das Resultat ein klarer Auftrag an die Regierung, den Brexit über die Bühne zu bringen und den simplen und deshalb so wirksamen Wahlkampfslogan «Get Brexit done» umzusetzen.

Briten hatten genug vom leidigen Brexit-Thema

Johnson ist es gelungen, das Image des angeblich tollpatschigen Boris mit den strubbeligen Haaren zu kultivieren: ein blonder Balg, den viele mögen, auch wenn er zwischendurch als Journalist oder Schattenminister lügt oder seine Frau betrügt. Anders als noch vor 20 oder 30 Jahren sind Lausbuben nicht mehr nur die Helden auf dem Pausenplatz, sondern auch in der Politik. Der Eton- und Oxford-Absolvent hat die Qualitäten eines Entertainers. Qualitäten, die einst nötig waren, um als regierungsfähig zu gelten, gehen ihm ab: Vertrauen, Würde, Respekt.

Allerdings hatte Johnson etwas gar leichtes Spiel. Erstens litten die Britinnen und Briten längst an Brexitis. Die endlosen Diskussionen, ob und wie man aus der EU austreten möchte, haben das Land zermürbt. Familien wurden auseinandergerissen, Freundschaften zerstört, einige mussten gar zum Psychiater. Umso dankbarer nahmen sie Johnsons Versprechen an, die leidige Sache zu beenden.

Zweitens war Jeremy Corbyn kein echter Gegner. Der vergrämt wirkende Labour-Chef lavierte in Sachen Brexit, bekam das Problem des Antisemitismus in seiner Partei nicht in den Griff, und seine Wahlversprechen stammten aus der marxistischen Mottenkiste. Für viele war er ausserdem unwählbar, weil er mit den Regimes im Iran und in Venezuela sympathisierte, ganz abgesehen davon, dass er die Nato für die russische Invasion in der Ukraine verantwortlich gemacht hat. Gegen diesen Griesgram zu verlieren, war schwierig.

Tatsächlich ist Johnsons Sieg nicht so eindeutig, wie es scheint. Das britische Wahlsystem verzerrt die Realität.

Der Austritt aus der EU wird nochmals ein Feuerwerk bringen, auch rhetorisch. Dann aber muss der Premier liefern. Im Wahlkampf hat er noch ein Geheimnis daraus gemacht, was für einen Brexit er tatsächlich will: hart, wie oft angekündigt, oder doch etwas weicher, um die Wähler, die er bei Labour abgefischt hat, im Boot zu halten. Denn was den Brexit und die Einschätzung von Johnson betrifft, bleibt Grossbritannien gespalten, und zwar wie gehabt ziemlich in der Mitte.