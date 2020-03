Italien riegelt seinen Norden ab – 16 Millionen Menschen betroffen

Ein Teil der Konfusion rührte daher, dass bereits in den Stunden vor Contes Medienauftritt geleakte Entwürfe des Dekrets durchs Netz gingen. Als Folge davon machten sich Dutzende Süditaliener, die in Mailand leben, auf zur Stazione Centrale, dem Hauptbahnhof, um schnell noch an ihren Heimatort zu kommen, bevor alles blockiert würde. Viele hatten nicht einmal eine Fahrkarte. Conte versicherte nun, dass Familienzusammenführungen in Notfällen auch weiterhin möglich seien.

Mehr medizinisches Personal aufgeboten

Die Verschärfung ihres Kurses erscheint der Regierung deshalb nötig, weil die Zahl der Ansteckungen in den vergangenen Tagen stärker angewachsen ist als angenommen – der Peak scheint noch eine Weile weg zu sein.

Das Gesundheitssystem im Norden gerät zusehends an seine Grenzen, vor allem in jenen Krankenhäusern, die Infizierte auf der Intensivstation behandeln. Conte kündigte an, dass er 20'000 Ärzte und Pflegepersonen aus anderen Regionen des Landes und aus privaten Kliniken aufgeboten habe, um die Stresslage zu lindern. Humanitäre Organisationen wie etwa Ärzte ohne Grenzen boten ihre Hilfe an. Im Moment sind in Italien 5883 Infektionsfälle bekannt, die meisten von ihnen in der Lombardei. Seit Ausbruch der Epidemie sind 233 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Angelo Borrelli, der Chef des nationalen Zivilschutzes und Sonderkommissar in der Krise, erklärte am Wochenende, das Durchschnittsalter der verstorbenen Personen liege bei 81 Jahren. Männer zwischen 80 und 100 seien die anfälligste Bevölkerungsgruppe.

Nur zwei Prozent der Opfer seien vor der Ansteckung mit Covid-19 gesund gewesen, sagte Borrelli. Alle anderen waren bereits schwer krank, als sie sich ansteckten, ein Grossteil litt an Herz- und Lungenproblemen.

Borrelli schwor die Italiener auf einen «Pakt der Verantwortung» ein. Es sei Zeit, dass der oberflächliche Umgang mit dem Risiko, wie man ihn da und dort beobachten könne, endlich aufhöre. So wurde zum Beispiel bekannt, dass ein betagtes Ehepaar aus Codogno, dem wahrscheinlichen Ursprungsherd der Virusverbreitung in Italien, die beschlossene Sperre der dortigen «Zona rossa» missachtete und ins Trentino zum Skilaufen fuhr. Beide sind mit dem Erreger infiziert und liegen nun in Trento in Behandlung.

Sonntägliches Papstgebet nur noch im Stream

Angesteckt hat sich auch Nicola Zingaretti, der Vorsitzende des mitregierenden Partito Democratico und Gouverneur der Region Latium. Er meldete sich über Facebook von zuhause, es gehe ihm gut, er kämpfe gegen die Krankheit. Da Zingaretti mit vielen Menschen in Kontakt war in jüngerer Vergangenheit, stellten sich nun auch andere Politiker und Minister unter Selbstquarantäne.