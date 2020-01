In Tränen vereint

«Der Schock sitzt tief, denn so langsam wird allen klar, dass es wirklich passiert», sagt von Wiese. Am 31. Januar verlässt das Vereinigte Königreich die EU, die Union-Jack-Fahnen werden eingeholt, und dann endet auch die Amtszeit für die 73 Abgeordneten von der Insel. Es trifft Veteranen wie Labour-Fraktionschef Richard Corbett, der 1996 nach Brüssel kam. Und es trifft jene Neulinge, die bei der Europawahl davon profitierten, dass die Pro-Europäer auf der Insel hofften, den Austritt irgendwie abwenden oder ein zweites Referendum erzwingen zu können.

«Wir Liberaldemokraten wurden die stärkste Partei in London, weil wir versprochen hatten, den Brexit zu stoppen», sagt von Wiese. Es schmerze ungemein, dass sie zugeben muss: «Das haben wir nicht liefern können.» Die 52-Jährige wird wütend, wenn sie an die Zukunft denkt. Der Brexit sei ein «Selbstmordunternehmen», und die Regierung von Boris Johnson werde nie in elf Monaten ein Handelsabkommen mit der EU erzielen können. Die Juristin hofft auf eine Verlängerung der Frist und will sich auch als Ex-Abgeordnete dafür einsetzen, dass Grossbritannien und die EU so eng wie möglich verbunden bleiben. Gleichzeitig plagen sie viel konkretere Sorgen: Sie hatte bisher sechs Mitarbeiter, die nun von Februar an arbeitslos werden.

An diesem Mittwoch stimmt auch das EU-Parlament über das Austrittsabkommen ab

Viele Tränen seien geflossen, sagte von Wiese, als sie zum Plenarsaal in Strassburg läuft, um dort zum letzten Mal abzustimmen. Emotional war es in internen Sitzungen, aber auch in den Debatten. Etwa als Rainer Wieland (CDU) als Sitzungsleiter Jude Kirton-Darling von der Labour-Partei nach deren Abschiedsrede bittet, den Menschen in der Partnergemeinde Seaham Grüsse aus Gerlingen in seinem Wahlkreis auszurichten. Noch bewegender dürfte es am Mittwoch zugehen, wenn das Europaparlament über das Austrittsabkommen debattiert und gegen 18 Uhr abstimmt.

Da konnte sie noch lachen: Irina von Wiese nach den Wahlen am 27. Mai 2019 in London mit Abgeordneten der Liberaldemokraten. Bild: Hannah Mckay/Reuters

Sowohl Brexiteers als auch Remainer planen Aktionen, um diesen Einschnitt zu feiern – oder um ihre Hoffnung auszudrücken, dass der Brexit nur eine Episode bleibt. So organisiert der Grünen-Abgeordnete aus Sheffield Magid Magid am Vorabend des Austritts eine Party auf der Place du Luxembourg vor dem Parlament mit dem klaren Motto: «Brexit's shit, but let's party anyway», auf Deutsch etwa: Lasst uns trotz des dummen Brexit einfach feiern.

Zu den EU-Abgeordneten, die den Austritt irgendwann rückgängig machen wollen, gehört Terry Reintke. Mit «Glaubt mir: Eines Tages werde ich es erleben, dass britische Abgeordnete wieder in dieses Parlament gewählt werden» beendete die Grüne ihre Rede in der Plenardebatte. Kurz darauf leitete sie im Saal S 3.6 die Gründung der «EU-UK-Freundschaftsgruppe», die die Verbindungen zu den Ex-Abgeordneten erhalten soll. Das Ziel: Die Interessen der Briten und Britinnen sollen auch künftig im EU-Parlament gehört und die proeuropäische Bürgerbewegung unterstützt werden. Auch Nichtregierungsorganisationen sind dabei. Von «etwa 80 Mitgliedern» spricht Initiatorin Reintke, die ihre «leidenschaftliche Liebe» zum Königreich zurzeit mit einem «Always united»-Schal zeigt.