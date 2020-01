«In die Politik gehören Gefühle»

Sozial- und Christdemokratie in Westeuropa sind am Zerbröseln. Ist das der Anfang vom Ende der Demokratie?

Nein. Der Niedergang der Volksparteien hat gesellschaftliche Gründe. Er bedeutet aber nicht das Ende der repräsentativen Demokratie – im Gegenteil: Es ist wünschenswert, dass sich Parteiensysteme wandeln, wenn sich die Gesellschaft ändern oder Parteien sich diskreditiert haben. Die Gründung von Podemos in Spanien zum Beispiel ist doch etwas Positives, eine Reaktion auf die Korruption der Volksparteien, die sich immer ähnlicher werden.