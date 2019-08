Im Osten wanken CDU und SPD

Florierende Städte, darbendes Land

Am Sonntag wird in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Brandenburg ein neues Parlament gewählt, der Landtag. Ende Oktober folgt dann die Wahl in Thüringen. In Sachsen mit der Hauptstadt Dresden leben rund 4 Millionen Menschen, in Brandenburg, dem Bundesland rund um Berlin mit Hauptstadt in Potsdam, 2,5 Millionen.

Beide gehören unter den ärmeren östlichen Bundesländern zu den erfolgreichen. Die sächsische Wirtschaftskraft entspricht etwa der des Kantons Zürich, die Brandenburgs beträgt knapp zwei Drittel. In Sachsen boomen vor allem die Gross- und Universitätsstädte Leipzig, Dresden und Chemnitz, Brandenburg floriert vor allem im «Speckgürtel» um die rasant wachsende Metropole Berlin. Abseits der Zentren gibt es aber sowohl in Brandenburg wie in Sachsen ganze Landstriche, die von der Entwicklung weitgehend abgehängt sind.

In Sachsen regiert seit 1990 ununterbrochen die CDU, in Brandenburg die SPD. In Dresden koaliert die CDU seit 2014 mit der SPD, zuvor hatte sie fünf Jahre mit der FDP regiert. In Potsdam spannen die Genossen seit zehn Jahren mit der Linkspartei zusammen. Beide Bündnisse werden nach diesen Landtagswahlen ihre Mehrheit verlieren. Da weder CDU noch SPD mit der AfD zusammenarbeiten wollen, ­werden zum Regieren Dreier- oder sogar Viererbündnisse benötigt. In Brandenburg steht eine Koalition von Sozialdemokraten, Grünen und Linkspartei im Vor­dergrund. In Sachsen könnte es auf eine breite Allianz von CDU, Grünen und SPD hinauslaufen, wegen der Farben Kenia-Koalition genannt. (de.)