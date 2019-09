High Drama

In Downing Street 10 wohnt Larry, die Katze. Genau so sagen es die Briten: «Larry the cat». Vielleicht braucht es den Zusatz, damit Larry nicht mit Beratern oder Sekretären gleichen Namens verwechselt wird, die am Regierungssitz ein und aus gehen. Seit Montag lebt dort auch Dilyn, der Hund.