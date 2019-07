Hauchdünne Wahl: Von der Leyen wird Juncker-Nachfolgerin

Zwei Wochen lang kämpfte von der Leyen: Sie stampfte ein Programm für fünf Jahre als EU-Kommissionspräsidentin aus dem Boden, stellte sich stundenlangen Anhörungen im Europaparlament und justierte ihre Versprechen für Europa etwa beim Kampf gegen den Klimawandel immer wieder nach.

Am Montag erhöhte von der Leyen nochmals den Einsatz: Sie kündigte an, unabhängig vom Ausgang der Abstimmung am Mittwoch als Bundesverteidigungsministerin zurückzutreten. Diesen Posten hatte von der Leyen seit Ende 2013 inne, auch hier war sie die erste Frau im Amt. Die ausgebildete Ärztin kennt damit den Brüsseler Politikbetrieb und nahm regelmässig an den Treffen mit ihren EU-und Nato-Kollegen teil.

Die von ihrer vertretende Stärkung der europäischen Verteidigungspolitik ist auch eines der zentralen Reformprojekte von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Aus französischen Regierungskreisen hiess es, es sei Macron gewesen, der von der Leyen im Brüsseler Personalpoker ins Spiel gebracht habe.

In Brüssel geboren

Von der Leyen spricht fliessend Englisch und Französisch. Sie ist in Brüssel geboren und dort auch in den ersten Jahren zur Schule gegangen. «Ich bin Europäerin gewesen, bevor ich später gelernt habe, dass ich Deutsche bin und Niedersächsin», sagt sie. «Und deshalb gibt es für mich nur eines: Europa einen und stärken.»

Ihre politische Karriere ging die Mutter von sieben Kindern zielstrebig an. Sie ist seit 1990 CDU-Mitglied. 2003 wurde sie in Niedersachsen Ministerin für Frauen, Familie und Gesundheit und gehört seit 2004 dem Präsidium der CDU an. 2005 wurde sie Bundesfamilienministerin. Dort setzte sie das Elterngeld durch. 2009 übernahm sie das Bundesarbeitsministerium.