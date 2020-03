Griechenland verteidigt Vorgehen an Grenze zur Türkei

Der griechische Vize-Migrationsminister Georgios Koumoutsakos hat das Vorgehen seines Landes gegenüber Migranten an der Grenze zur Türkei verteidigt. «Das, was wir erleben, ist eine Gefahr für unsere nationale Sicherheit und die der europäischen Grenzen», sagte Koumoutsakos der deutschen Zeitung «Welt am Sonntag».