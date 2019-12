Gefangen zwischen den Fronten in der Ostukraine

Die Fahrt zur Rente begann für Taissija Janbolenko um vier Uhr morgens. Da stand die pensionierte Grundschullehrerin in ihrer Kleinstadt im Osten der Ukraine auf, um das erste Sammeltaxi nach Luhansk zu nehmen, 40 Kilometer entfernt. In Luhansk stieg Janbolenko in den Bus, um weitere 20 Kilometer nach Stanizja Luhanska zu fahren. Dort ist der einzige Übergang von der von prorussischen Rebellen kontrollierten Volksrepublik Luhansk (LNR) zum Rest der Ukraine.