Frankreichs heimlicher Sozialminister

Andere würden auf solche Provokationen emotional und laut reagieren. CFDT-Chef Berger bleibt ruhig. Natürlich verurteilt er die Aktionen; die Angreifer begründen sie damit, dass Berger im Rentenstreit, der Frankreich zurzeit aufwühlt, angeblich die ­Arbeiter verrät. Er aber hält Mass in der Wahl seiner Worte, von denen er sowieso nicht zu viele über diese Sache verlieren will. Er ist ein Mann der leisen Töne, dem Klischee des krawalligen französischen Gewerkschaftsführers entspricht er nicht.

Nur einmal, da legte Berger seine Zurückhaltung ab. Und weil er damit besonders Staatspräsident Emmanuel Macron überraschte, beförderte er sich so zum entscheidenden Akteur der umstrittenen Rentenreform: «Eine rote Linie ist überschritten worden», schimpfte Berger im Dezember nach der Ankündigung der Regierung, das Ruhestandsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. So gross war Bergers Ärger, dass sich die CFDT den Streiks radikaler Gewerkschaften wie der kommunistisch geprägten CGT ­anschloss. Ein Coup.

Der Spielraum für die Verhandlungen ist eng

Die Regierung ist nun sehr bemüht, den CFDT-Chef wieder auf ihre Seite zu ziehen. Berger wäre nicht Berger, liesse er nicht mit sich reden. Für den 51-Jährigen ist «Kompromiss», anders als für die Radikalen, kein Schimpfwort: «Den Dialog zu verweigern, ist die sicherste Art, nicht beachtet zu werden.»

Im grossen Rentenstreit geht es nicht zuletzt darum, welche Gewerkschaftskultur in Frankreich vorherrscht: Die fundamentaloppositionelle und manchmal krawallige der CGT? Oder die kompromissbereite, für die Berger steht? Unter seiner Führung hat die CFDT die CGT schon als mitgliederstärkste Arbeitnehmerorganisation des Landes überholt.

In die CFDT wurde Berger gleichsam hineingeboren. Die Eltern, eine ­Erzieherin und ein Werftarbeiter, waren selbst in der Gewerkschaft, die aus der christlichen Sozialbewegung entstand. Berger engagierte sich erst in der Arbeiterjugend der Hafenstadt Saint-Nazaire, studierte dann Geschichte und wurde nach kurzer Zeit als Pädagoge CFDT-Funktionär. Heute gilt der sanfte Arbeiterboss manchem als Frankreichs heimlicher Sozialminister.

Der Spielraum für die Verhandlungen ist eng: Bergers Vorstoss, die Sozialbeiträge anzuheben, hat die Regierung abgelehnt. Eine Senkung des Rentenniveaus ist ausgeschlossen. Während der Parlamentsberatungen will Berger jedenfalls ein paar Änderungen am Reformgesetz erreichen. Er braucht den Nachweis, dass er mit seiner sanften Methode mehr für die künftigen Rentner erreicht als die Fundis.

Sein Glück: Macron ist auch auf ihn angewiesen. Bei der Präsidentenwahl 2017 stimmten viele CFDT-Anhänger für Macron. Mit Blick auf die nächste Wahl ist das vielleicht Laurent Bergers grösster Trumpf.