Flüchtlinge springen von der «Open Arms» ins Meer

Zeitgleich sind laut Medienberichten mehrere Flüchtlinge vom Rettungsschiff «Open Arms» ins Meer gesprungen. Auf Videoaufnahmen ist zu erkennen, wie die Personen in Rettungswesten versuchen, von allein an die Küste Lampedusas zu schwimmen. Rettungsschwimmer der «Open Arms» versuchen sie davon abzuhalten.

So sieht Verzweiflung aus.So sieht europäische Grenzpolitik aus.So sieht Menschenwürde in der EU aus.Geflüchtete springen von der #OpenArms, um nach Lampedusa zu schwimmen.#OpenthePortshttps://t.co/HsqvbmHN4y — Sea-Watch (@seawatchcrew) August 18, 2019

Spaniens Regierung hatte angesichts der Notlage der mehr als 100 Flüchtlinge an Bord und der «unbegreiflichen» Blockadehaltung Italiens zuvor mitgeteilt, dass die «Open Arms» in Algeciras anlegen dürfe.

Das Schiff harrt seit Tagen vor der italienischen Insel Lampedusa aus. Italiens rechtsradikaler Innenminister Matteo Salvini weigert sich strikt, das Schiff anlegen zu lassen, obwohl sich mehrere europäische Länder zur Aufnahme von Flüchtlingen von der «Open Arms» bereit erklärt haben.

Am Samstag liess er nach langem Streit und nur widerwillig 27 unbegleitete Minderjährige von der «Open Arms» an Land gehen. 105 Erwachsene und zwei begleitete Minderjährige mussten aber an Bord bleiben. Ein Teil der Flüchtlinge harrt bereits seit zwei Wochen auf dem kleinen Rettungsschiff aus. «Open Arms»-Kapitän Marc Reig hatte die Lage an Bord am Freitag als «explosiv» beschrieben.