Fällt sie heute durch, ist der Job weg

Von der Leyen versucht, die Wogen zu glätten, indem sie das Prinzip der Spitzenkandidaten bis zur nächsten Wahl 2024 sichern will. Das ist eines der Versprechen, welche die Christdemokratin gemacht hat, um die Mehrheit des EU-Parlaments für sich zu gewinnen.

Aber reicht das? Wir beantworten die wichtigsten Fragen vor der Wahl heute um 18.00 Uhr.

Was verspricht von der Leyen?

Am Montag hat die Kandidatin einen ersten detaillierten Ausblick auf ihr Regierungsprogramm gegeben. In zwei Briefen an die Sozialdemokraten und Liberalen antwortete von der Leyen auf deren jeweilige Forderungen und versprach unter anderem Folgendes:

Im Kampf gegen den Klimawandel werden die Schadstoffemissionen bis 2030 (im Vergleich zu 1990) «um mindestens 50 Prozent» gesenkt

Die Abgeordneten des Parlaments sollen ein Initiativrecht erhalten und Gesetze einbringen können

Eine Arbeitslosenrückversicherung soll EU-Staaten helfen, die von einem wirtschaftlichen Schock getroffen werden

Einführung eines fairen Mindestlohns für jeden Arbeitnehmer in der EU

Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex und ein «neuer Pakt» für Asyl und Migration

Künftige Verstösse gegen Rechtsstaatlichkeit sollen mit einer Kürzung von Fördergeldern geahndet werden

Förderung der Digitalisierung

Mit Zusagen in verschiedenen Bereichen will von der Leyen den verschiedenen Fraktionen im Parlament entgegenkommen. Doch diese sind schwer berechenbar und teils uneins.

Wie stehen ihre Chancen?

747 Abgeordnete des EU-Parlaments entscheiden darüber, ob von der Leyen neue Kommissionspräsidentin wird. Die Kandidatin braucht mindestens 374 Stimmen für eine Mehrheit. Dabei ist sie auf die Unterstützung ihrer eigenen Familie angewiesen, der Europäischen Volkspartei mit 182 Sitzen . Zudem braucht sie Stimmen zumindest eines Teils der 153 Sozialdemokraten und der 108 Liberalen .