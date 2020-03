Er ist in 298 Fällen des Mordes angeklagt

Bei dem Verfahren sind drei Russen und ein Ukrainer des Mordes angeklagt. Sie sollen das Flugabwehrraketsystem des Typs BUK aus Russland geholt und nach der Katastrophe dorthin zurückgebracht haben, um die Spuren zu verwischen. Keiner der Angeklagten ist gekommen zum Prozessauftakt. «Ich habe es damals gesagt und ich sage es heute wieder: Die Aufständischen haben die Boeing nicht abgeschossen», kommentierte Igor Girkin in Moskau. Der damalige «Verteidigungsminister» der selbst ernannten Republik Donezk gilt als der Hauptverantwortliche für die Katastrophe.

Er wäre gerne ein General

Wie ein General sieht Girkin, der sich in Russland Strelkow (Schütze) nennt, nicht aus. Doch vermutlich wäre er gerne einer. Der Militärhistoriker spielt begeistert mit bei martialischen Nachbildungen grosser Schlachten, etwa im Kampf gegen Napoleon oder in Szenen aus dem Bürgerkrieg. Dabei bewundert er vor allem die Generäle der weissen, der zaristischen Armee.

Doch Girkin spielt nicht nur Krieg, er macht auch Krieg. Nicht nur in der Ostukraine, in fast jedem Konflikt der ehemaligen Sowjetunion war er mit dabei: Zuerst in Moldawien, dann in Tschetschenien, wo Moskau einen blutigen Kampf gegen islamistisch inspirierte Separatisten führte. Dann zog er weiter nach Bosnien, wo er an der Seite der Serben kämpfte und mit Orden dekoriert wurde. Menschenrechtler werfen ihm in mehreren Fällen vor, Exekutionen angeordnet und durchgeführt zu haben.

Auch bei der Annexion der ukrainischen Krim 2014 durch Russland war er mit dabei. Er trat dort als «Emissär des Kremls» auf und organisierte «Freiwilligenverbände». Nach dem Sieg auf der Halbinsel zog er mitsamt seinen Kämpfern weiter zum nächsten Hotspot: In der Ostukraine avancierte er im Mai 2014 zum «Verteidigungsminister» der Rebellen in Donezk. Ohne ihn und seine Leute, so brüstet sich Girkin gerne, wäre es nie zum Krieg in der Ostukraine gekommen, dann wäre der ganze Aufstand im Sand verlaufen, wie in anderen Teilen der Ukraine auch.

Mit ihm steht auch Russland vor Gericht: Igor Girkin im Jahr 2014. Foto: Dmitry Lovetsk (AP, Keystone)

Im Frühsommer 2014 gelang es den Rebellen, mehrere ukrainische Jets abzuschiessen. Sie brüsteten sich auf den Sozialen Medien mit ihren spektakulären Taten, Bilder einer BUK, welche angeblich aus Regierungsbeständen erbeutet worden war, machten schon Wochen vor dem Unglück die Runde. Später wurden alle Posts fein säuberlich gelöscht. Laut der internationalen Untersuchungsbehörde war es aber eine russische BUK, mit der die Passagiermaschine abgeschossen wurde: Girkin und seine mitangeklagten Helfer sollen sie an dem Tag von einer Militärbasis in der Region Kursk in Russland über die Grenze zur Ukraine gebracht haben. Vermutlich wollte man die spektakuläre Serie von Flugzeugabschüssen weiter ausbauen.