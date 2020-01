Einst Gangmitglied, jetzt Kulturminister

Raja selbst schien am meisten verblüfft über diese Wendung. Bei der Amtseinführung am Freitag vergoss der 44-jährige Politiker der Liberalen als einziger der neuen Minister Tränen vor den Kameras. Dann gab er seiner Dankbarkeit Ausdruck, dass seine aus Pakistan kommenden Eltern in den 70er-Jahren in Norwegen willkommen geheissen worden waren.

Raja sagt, er sei der Liberalen Partei beigetreten, weil Norwegen ihm die Freiheit gegeben habe, diejenige Frau zu heiraten, die er liebte.

Ein langer Weg, tatsächlich, länger noch als bei anderen. Heimkind war Abid Raja einmal gewesen, ein «zorniger junger Muslim», wie er selbst sagt, Mitglied einer Gang. Und jetzt Minister. Ein Kommentar im Boulevardblatt «VG» feierte seine Ernennung als die Erfüllung des «norwegischen Traums». Geboren wurde Abid Raja in eine Arbeiterfamilie, die Mutter war Analphabetin, der Vater fand Arbeit in einer Stahlfabrik. Gewalt war Alltag in der Familie, Abid Raja selbst zeigte seine Eltern beim Jugendamt an, da war er 15, und das Amt steckte ihn für ein halbes Jahr in ein Heim. Später fiel er als Schüler durch gute Leistungen auf, während des Jurastudiums dann gewann er als erster nicht ethnischer Norweger ein begehrtes Stipendium für die Oxford-Universität. Er wurde Rechtsanwalt.

Seine Frau Nadia Ansar, eine Psychologin, lernte er während des Studiums kennen. Wegen der konservativen Moralvorstellungen der Einwanderergemeinschaft trafen sich die beiden heimlich, oft in einem Burger-King-Lokal. Später sagte Raja einmal, er sei deshalb der Liberalen Partei beigetreten, die den Kampf für die Freiheit des Individuums auf ihre Fahnen geschrieben hat, weil Norwegen ihm die Freiheit gegeben habe, diejenige zu heiraten, die er liebte.

Seine Ernennung zum Minister wird als symbolhaft ­ver­standen: Abid Raja wird als Vorbild gefeiert, vor allem für Jugendliche aus muslimischen Familien.

Als Anwalt erlangte Raja schnell Erfolg und Prominenz. Von Anfang an ­engagierte er sich auch politisch: gegen Diskriminierung, aber auch gegen häusliche Gewalt und Zwangsehen. Er begründet das mit der Erinnerung an die eigene Kindheit: Als Kind habe ihn die Furcht gehindert, sich denen entgegenzustellen, «die mir auf der Strasse nachspuckten, die mich Pack und Kanake nannten».

Auf seinem Weg hat sich Raja auch Gegner gemacht. Die Politiker von der FRP zum Beispiel, denen er «braune Propaganda» vorwarf, als FRP-Chefin Siv Jensen mal wieder die «schleichende Islamisierung» beschwor. Aber auch in der eigenen Partei mahnen sie Abid Raja, er solle die Politik doch bitte etwas mehr als Mannschaftssport verstehen. Seine Ernennung zum Minister wird als symbolhaft ­ver­standen: Abid Raja wird als Vorbild gefeiert, vor allem für Jugendliche aus muslimischen Familien. «Mach uns stolz!», schrieb der Autor Zeeshan Shah.