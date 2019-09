Dubios, aber passend

Direkte Demokratie ist eine schöne Sache. Im Prinzip wenigstens. In Italien gibt es eine Partei, die Cinque Stelle, die dieses Prinzip in ihrer Gründungsphilosophie so radikal angelegt hat, dass es in äusserster Konsequenz die repräsentativen Institutionen der Republik obsolet machen würde. Die Parlamentarier? Überflüssig. Die prächtigen Plenarsäle von Senat und Abgeordnetenkammer? Museen.