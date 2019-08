Die Über-Europäerin

Wer eine Podiumsdiskussion besucht, bei der Sylvie Goulard auf der Bühne sitzt, kann sicher sein, sich nicht zu langweilen. Die 54-Jährige spricht pointiert, argumentiert schnell, manchmal auch konfrontativ. Sie kennt sich in Finanz- und Europapolitik gut genug aus, um sperrige Fachbegriffe hinter sich lassen zu können. Als am Mittwoch offiziell wurde, dass Goulard vom Elysée-Palast für den französischen Sitz in der EU-Kommission vorgeschlagen wird, war das ein Zeichen: Nun kommt die Fachfrau.