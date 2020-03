Die Stimmung in Griechenland droht zu kippen

Auf den Nachbarinseln hatten Sondereinheiten der Polizei Tränengas auf Demonstranten geschossen, die ebenso wie die Menschen hier dagegen protestierten, dass die Regierung zwangsweise Land enteignet, um neue Flüchtlingslager zu bauen. «Warum soll unsere kleine Insel die ganzen Flüchtlinge aufnehmen?», ruft der Mann im Holzfällerhemd, «kann Frau Merkel nicht welche nach Deutschland holen?»

Premier Kyriakos Mitsotakis hat sich mit seiner rigiden Flüchtlingspolitik immer fester in die Klemme manövriert. Er setzt alles daran zu vermeiden, dass Flüchtlinge aufs Festland kommen, wo ihre Anwesenheit den Unmut der Einheimischen erregen könnte. Er will auf den Inseln geschlossene Lager bauen, wo künftig die Asylanträge der Ankommenden beschleunigt bearbeitet werden sollen. Georgios Dionysiou, Vizebürgermeister von Ost-Samos, steht am Rand einer Demonstration in der Inselhauptstadt; auf einem quer gespannten Banner steht: «Kein Guantanamo auf Samos!»

«Natürlich nehmen wir einen Grossteil der Menschen auf. Aber muss der Rest Europas uns damit alleinlassen?»Georgios Dionysiou, Vizebürgermeister von Ost-Samos

Dionysiou sagt: «Ja, wir haben dem Plan ursprünglich zugestimmt, da hiess es, das neue Lager solle für 1500 Menschen ausgelegt sein. Dann haben wir den Premier im Fernsehen sagen hören, es werde 5000 oder mehr Leute aufnehmen. Wir fühlen uns hintergangen.» Man wolle sich nicht der geografischen Realität verwehren, «wir sind hier an der Grenze zur Türkei, natürlich nehmen wir einen Grossteil der Menschen auf. Aber muss der Rest Europas uns damit alleinlassen?»

Giannis Meletiou, oben auf seinem Olivenhain, hört plötzlich ein Rascheln und Knacken vom Rand des Grundstücks: Ein paar Kinder klettern auf einem Baum herum, «what do you want here?», ruft er auf Englisch. «This», sagt einer der Jungen und hält die Schote eines Johannisbrotbaums hoch. Die Kinder aus Syrien lachen und klettern weiter, Giannis Meletiou breitet kopfschüttelnd die Arme aus, «das gibt es doch nicht», sagt er. Und lacht.

Bevor er zur Arbeit fährt, will er noch nach seinem Freund Didier sehen. «Didier», ruft er über den Zaun zum Nachbargrundstück, «wo bist du denn, schläfst du?» Ein junger Mann mit wirr abstehenden Locken schlurft aus dem Haus. Didier Tchakounte, 26, stammt aus Kamerun, ist von dort geflohen, erzählt er, weil ihn eine Rebellengruppe zwingen wollte, sich ihr anzuschliessen. Sein Vater verkaufte ein Stück Land, von dem Geld kaufte er sich ein Flugticket nach Istanbul, das türkische Visum für einen Monat bekam er ohne Probleme. Als das abgelaufen war, nahm ihn die Polizei in Istanbul fest.

Ein afghanischer Junge und sein Vater im Flüchtlingslager auf Lesbos. Foto: Dimitris Tosidis, Epa, Keystone

Nach ein paar Wochen Haft liessen sie ihn gehen. «Sie sagten: Wenn du dorthin willst, wo die anderen Flüchtlinge sind, musst du in diese Richtung. Dann zeigten sie zum Meer.» Nach sechs Stunden Fahrt auf einem überfüllten Schlauchboot rettete ihn die griechische Küstenwache. «Jetzt weiss ich nicht, wie es weitergeht», sagt er. Vor ihm auf dem Plastiktisch liegt eine aufgeschlagene Bibel. Seine Eltern und seine beiden kleinen Schwestern, sagt er, versteckten sich derzeit irgendwo im Busch, vor den Kämpfen zwischen Rebellen und Armee.

Giannis Meletiou hat ihn vor einigen Wochen draussen auf dem Schotterweg getroffen, zusammen mit einer Gruppe anderer Afrikaner, «sie waren dabei zu beten», erzählt er, «ich habe ihnen gesagt: Ihr könnt hier auf dem Grundstück beten, das ist besser.» Das Sommerhäuschen gehört seiner Freundin Maria, sie lebt als pensionierte Ärztin in Deutschland, «sie hat am Telefon gesagt: Natürlich, lass die Leute rein.» Maria schickte Geld aus Deutschland, damit Giannis Meletiou eine neue Schiebetür einbauen konnte, ein neues Spülbecken, ein neues Klo. All das hatten andere Flüchtlinge zuvor aus dem Haus geplündert. Jetzt wohnt Didier zusammen mit zwei Freunden aus Kamerun in dem Sommerhaus. «Es steht für mich ausser Frage, dass wir diesen Leuten helfen», sagt Meletiou. «Ich könnte sonst nachts nicht schlafen.»

Es sind Menschen wie Giannis Meletiou, die mit ihrer Grossmut einiges von dem ausgleichen, was die Behörden den Geflüchteten verwehren. Aber wie lange noch? In einem der Zelte am Wegrand wohnt Khaled Abdi, 23 Jahre alt. Er ist mit seiner Familie aus dem kurdisch dominierten Norden Syriens geflüchtet, wo seit Jahren Kämpfe toben: zwischen islamistischen Terroristen, syrischen Regierungstruppen, der türkischen Armee. Nachts, wenn der kalte Wind über Samos weht, machen sie in ihrem Zelt ein kleines Feuer, «wir wissen nicht, wie wir uns sonst warmhalten sollen. Die Kinder husten, ihnen wird schwindlig von dem Rauch.» Einer der Jungen schrecke aus dem Schlaf hoch, wenn draussen ein Schakal heult, «er zittert, stottert, nässt sich ein.» Der Junge braucht offensichtlich psychologischen Beistand. «Aber im Krankenhaus unten in der Stadt haben sie uns weggeschickt.»

Das hier hat eine andere Qualität»

Augustin Kitembo, medizinischer Leiter des Teams von «Ärzte ohne Grenzen» auf Samos, bestätigt, dass viele der Geflüchteten schwer traumatisiert sind. «Und die Bedingungen, unter denen sie hier untergebracht sind, wirken zusätzlich traumatisierend.» Kitembo stammt aus der Demokratischen Republik Kongo, er hat als Arzt schon in Flüchtlingslagern am Rand afrikanischer Krisengebiete gearbeitet. «Aber das hier hat eine andere Qualität», sagt er mit einem Kopfschütteln.