Die SPD strebt nach linken Ufern

Gegen «schwarze Null»

In ihren Reden hatten die beiden neuen Vorsitzenden für eine linkere Politik geworben und den christdemokratischen Koalitionspartner hart attackiert. Walter-Borjans warf der CDU-Chefin undVerteidigungsministerin ­AnnegretKramp-Karrenbauer vor, sie ­wolle mit ihren Vorschlägen für mehr Auslandseinsätze der Bundeswehr die Aussenpolitik «militarisieren». Er kritisierte die ­Pläne, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, und rechnete Panzer mit Kitas auf, Haubitzen mit Krankenhäusern. Dem langjährigen CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble warf er vor, Europas Süden mit seiner Austeritätspolitik «kaputtgespart» zu haben.

Frontal griff Walter-Borjans das Dogma der «schwarzen Null»an. Schäuble hatte die Politik eines Haushalts ohne neue Schulden zur Norm gemacht, der sozialdemokratische Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz hatte sie weitergeführt. Aus Sicht von Walter-Borjans verhindert die «schwarze Null» nötige Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz: «Wenn die schwarze Null einer besseren Zukunft unserer Kinder entgegensteht, dann ist sie falsch.» Das gelte im Übrigen auch für die im Grundgesetz festgelegte Schuldenbremse. Walter-Borjans drohte nicht direkt mit dem Ende der Grossen Koalition. Er machte aber deutlich, dass die SPD in Verhandlungen mit CDU/CSU einen deutlich höheren Mindestlohn, eine massive Investitionsoffensive und einen rigoroseren Klimaschutz fordert. Erst angesichts der Ergebnisse werde man bewerten, ob sich eine Weiterführung der gemeinsamen Regierung bis 2021 lohne. Esken sagte, mit diesem Vorgehen gebe die SPD der Koalition «eine realistische Chance auf Fortsetzung. Nicht mehr, nicht weniger.»

«Rückkehr zu den Wurzeln»

Das neue Duo berief sich immer wieder auf Willy Brandt, der vor einem halben Jahrhundert deutscher Kanzler war, um zu begründen, warum ihr Linkskurs im Grunde eine «Rückkehr zu sozialdemokratischen Wurzeln» sei. 1972 gewann die SPD bei der Bundestagswahl 46 Prozent der Stimmen – mehr waren es nie. Esken sagte, sie «glaube fest daran», dass mit einer linken Politik auch in Zukunft wieder Erfolge möglich seien. Unter ihrer Führung werde die SPD binnen eines Jahres von 15 auf 30 Prozent steigen, das hatte das neue Spitzenduo schon vor dem Parteitag versprochen. Ihrem 15-seitigen Leitantrag, der das Erreichte bilanziert und die neuen ­Ziele für die zweite Regierungshalbzeit formuliert, stimmte der Parteitag nach lebhafter Diskussion nahezu einstimmig zu. Ein Änderungsantrag von Jungsozialisten und Politikern des linken Flügels, schon vor Gesprächen mit der Union die Regierungsbeteiligung aufzukündigen, bekam nur einzelne Stimmen.

Ganz neue Führungsriege

Der Linksruck der SPD fand am Parteitag Niederschlag in der Aufstellung der Führung. Mit der Wahl von Esken und Walter-Borjans an die Spitze verschwanden alle bisherigen Schwergewichte aus der ersten Reihe: Vizekanzler Scholz, aber auch die Ministerpräsidentinnen Malu Dreyer und Manuela Schwesig oder Ralf Stegner spielen in der neuen Spitze keine Rolle mehr. Stattdessen wurden die wenig bekannten Klara Geywitz, Bewerbungspartnerin von Scholz um den Vorsitz, Anke Rehlinger und Serpil Midyatli gewählt.