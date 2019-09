Die Senioren haben die CDU gerettet

Der Kohleausstieg und die Zukunft des Braunkohletagebaus beschäftigen viele Menschen in Sachsen und Brandenburg, die Lausitz war in beiden Ländern ein wichtiges Thema im Wahlkampf. AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban, dessen Wahlkreis in der Lausitz liegt, setzt sich für den Fortbestand des Braunkohletagebaus und gegen den Ausbau erneuerbarer Energien ein. Offenbar haben relativ viele Arbeiter ihn mit ihrer Stimme für diese Versprechen entlohnt. CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer versuchte im Wahlkampf, den Strukturwandel in der Lausitz als Chance darzustellen, er schaffe Arbeitsplätze. Die Grünen als Kohlegegner schneiden bei Arbeitern äusserst schlecht ab. Linke und Grüne werben dafür, dass Sachsen schon vor dem geplanten Datum 2038 aus der Braunkohleverstromung aussteigt.

Die Zukunft der Arbeit spielt für viele Sachsen eine besondere Rolle, gerade in strukturschwächeren Regionen. Die Arbeitslosenquote ist zwar nicht so frappierend wie etwa in Sachsen-Anhalt, aber sie liegt mit 5,4 Prozent immer noch über dem Schnitt aller Bundesländer.

Unter Angestellten und Beamten schnitt die CDU mit grossem Abstand am besten ab. Die CDU ist auch die Partei, der die Befragten am ehesten Kompetenz in Wirtschaftsfragen und bei Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen zusprechen.

Unter Selbstständigen schnitt die FDP wie bei allen Wahlen besser ab als in anderen Berufsgruppen. Jeweils ein Drittel der Selbstständigen haben sich aber für AfD oder CDU entschieden.

Bei Sachsen mit Hauptschulabschluss liegt die CDU weit vorne

Menschen mit Hochschulabschluss haben in Sachsen wie bei anderen Wahlen besonders selten die AfD gewählt. Sie hängen der CDU an, aber auch Linke, SPD und Grüne kommen bei Menschen mit Hochschulabschluss und Abitur besser weg als bei denen mit Hauptschulabschluss oder Mittlerer Reife.