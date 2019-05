Die Halbstarken wollen auffallen

Aber: Sie taten das im Rahmen des Erwarteten, mit Ausschlägen nach oben wie nach unten und insgesamt doch nicht so sehr, dass man um die Existenz der Europäischen Union fürchten muss. Insofern können sich EU-Optimisten wie -Pessimisten bestätigt fühlen.

In einigen Ländern schnitten die Rechtsaussen-Parteien besonders gut ab. In Frankreich, wo der Rassemblement National (RN) das damals sensationelle Ergebnis von 2014 fast halten konnte und mit 23,3 Prozent der Stimmen wieder stärkste Partei wurde, mit einem Prozentpunkt Vorsprung vor Emmanuel Macrons La République en Marche. Oder in Italien, wo Matteo Salvinis Lega ein Drittel der Stimmen holte, doppelt so viele wie ihr Koalitionspartner, die Fünf Sterne.

Nicht überall ging es steil nach oben

In Polen gewann die nationalistische PiS-Partei, die die Regierung führt, mit mehr als 40 Prozent der Stimmen deutlich und legte auch gegenüber 2014 klar zu. In Ungarn erreichte die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán vermutlich sogar die absolute Mehrheit. Der rechtsextreme Vlaams Belang feierte ein Comeback in Flandern. Und nicht zu vergessen Grossbritannien, wo Nigel Farages Brexit-Partei fast ein Drittel der Stimmen erhielt.

So steil nach oben ging es indes nicht überall. Die deutsche AfD legte mit elf Prozent zwar zu gegenüber der Europawahl 2014 (plus 3,9 Punkte), blieb aber klar unter dem Triumph bei der Bundestagswahl 2017. In Österreich verlor die FPÖ nach dem Strache-Video gegenüber 2014, allerdings weniger als erwartet (sie kam auf 17 Prozent).

Die Dänische Volkspartei muss drei ihrer vier Sitze im Europaparlament abgeben. In Spanien kam die nationalistische Vox nur auf sechs Prozent, die estnische Ekre belegte lediglich Platz drei, in den Niederlanden holten die rechten EU-Gegner zusammen weniger Stimmen als die Sozialdemokraten. In Kroatien landete die linkspopulistische Živi zid bei nur sechs Prozent.